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В Тульском ЗАГСе выбрали лучшего ведущего торжественной церемонии
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульском ЗАГСе выбрали лучшего ведущего торжественной церемонии

В конкурсе участвовали 15 сотрудников ЗАГС из 6 муниципальных образований региона.

15 сентября в тульском Дворце бракосочетания прошел областной конкурс «Лучший ведущий торжественной церемонии» среди работников ЗАГС региона. Конкурс стал частью юбилейного марафона, посвященного 100-летию ЗАГС в России.

В соревнованиях приняли участие 15 сотрудников ЗАГС из 6 муниципальных образований области.

Комиссия оценивала участников по 6 критериям, в том числе постановка речи, эстетичность, художественное исполнение церемонии, психологический контакт с молодоженами и гостями, присутствующими на церемонии.

Победитель конкурса будет объявлен 18 декабря на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию образования органов ЗАГС в Российской Федерации.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:26 0
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