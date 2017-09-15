В Туле пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо

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В турнире примут участие сборные команды юношей и девушек до 18 лет из разных регионов России.

С 29 сентября по 2 октября 2017 года в Туле пройдут Всероссийские командные соревнования по дзюдо на кубок Председателя Следственного комитета РФ.

За звание лучших будут бороться сборные команды юношей и девушек 2001-2003 годов рождения. Турнир, посвященный памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга, будет проходить в спортивном комплексе «Новое поколение».