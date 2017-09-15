новости
новости
Регистрация
В Туле пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо
Фото judosev.ru

В Туле пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо

В турнире примут участие сборные команды юношей и девушек до 18 лет из разных регионов России.

С 29 сентября по 2 октября 2017 года в Туле пройдут Всероссийские командные соревнования по дзюдо на кубок Председателя Следственного комитета РФ.  

За звание лучших будут бороться сборные команды юношей и девушек 2001-2003 годов рождения. Турнир, посвященный памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга, будет проходить в спортивном комплексе «Новое поколение».

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
Всероссийские соревнования по дзюдокубок Председателя Следственного комитета РФюношеские команды
Место
Спортивный комплекс Новое поколениеТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пешеход попал под колеса «Нивы»
В Тульской области пешеход попал под колеса «Нивы»
В Щёкинском районе более тысячи человек остались без света
В Щёкинском районе более тысячи человек остались без света
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.