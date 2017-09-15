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В Киреевском районе пройдёт форум Союза женщин России

В Киреевском районе пройдёт форум Союза женщин России

В программе – дискуссии о проблемах и достижениях сельского хозяйства России, участии женщин в возрождении села.

Во вторник, 10 октября, при поддержке министерства сельского хозяйства Тульской области, в Киреевском районе, на базе АО «Заря» пройдет форум общественной организации «Союз женщин России» «Село в достатке – страна в порядке».

Программа форума предусматривает дискуссию о проблемах и достижениях сельского хозяйства России, участии в возрождении села – женщин, их роли в преобразовании жизни в сельских поселениях.

В форуме примут участие:

  • председатель Союза женщин России, член Совета Федерации от Брянской области Е. Ф. Лахова,
  • член Совета Федерации от Челябинской области, заместитель председателя комитета СФ по аграрной политике и природопользованию И. А. Гехт,
  • представители региональных отделений Союза в ЦФО,
  • представители Комитета сельских женщин при Министерстве сельского хозяйства России,
  • фермеры, представители сельской интеллигенции, активистки Тульского регионального союза женщин.

«Союз женщин России» – крупнейшая женская организация Российской Федерации, объединяющая в своих рядах советы женщин в 82 регионах России. Союз входит во Всемирную ассоциацию сельских женщин и имеет консультационный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:45 +2
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