В Киреевском районе пройдёт форум Союза женщин России
В программе – дискуссии о проблемах и достижениях сельского хозяйства России, участии женщин в возрождении села.
Во вторник, 10 октября, при поддержке министерства сельского хозяйства Тульской области, в Киреевском районе, на базе АО «Заря» пройдет форум общественной организации «Союз женщин России» «Село в достатке – страна в порядке».
Программа форума предусматривает дискуссию о проблемах и достижениях сельского хозяйства России, участии в возрождении села – женщин, их роли в преобразовании жизни в сельских поселениях.
В форуме примут участие:
- председатель Союза женщин России, член Совета Федерации от Брянской области Е. Ф. Лахова,
- член Совета Федерации от Челябинской области, заместитель председателя комитета СФ по аграрной политике и природопользованию И. А. Гехт,
- представители региональных отделений Союза в ЦФО,
- представители Комитета сельских женщин при Министерстве сельского хозяйства России,
- фермеры, представители сельской интеллигенции, активистки Тульского регионального союза женщин.
«Союз женщин России» – крупнейшая женская организация Российской Федерации, объединяющая в своих рядах советы женщин в 82 регионах России. Союз входит во Всемирную ассоциацию сельских женщин и имеет консультационный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.