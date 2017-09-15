Миодраг Божович об итогах игры с «Динамо»: «Победили за счёт борьбы и удачи»
Главный тренер туляков прокомментировал итог сложной встречи с московским клубом.
Встреча туляков с москвичами завершилась победой «Арсенала» – на 17-й минуте встречи счёт открыл Максим Беляев, и в течение всего матча канонирам удавалось удерживать преимущество. Главный тренер туляков Миодраг Божович прокомментировал итоги игры:
Миодраг Божович
Победили сегодня за счёт борьбы и удачи. У соперника были моменты, нам где-то повезло. Нужно было забрать три очка в этой непростой ситуации. Кангва пока не готов играть. Месяц он только тренируется. Игрок качественный, он нам поможет. Кто работает – тому и везёт!
Главный наставник московского клуба Юрий Калитвинцев назвал сегодняшнюю встречу «настоящим футболом». По его словам, у «Динамо» были выигрышные моменты, но претензий к игрокам нет.