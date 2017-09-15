Миодраг Божович об итогах игры с «Динамо»: «Победили за счёт борьбы и удачи»

Победили сегодня за счёт борьбы и удачи. У соперника были моменты, нам где-то повезло. Нужно было забрать три очка в этой непростой ситуации. Кангва пока не готов играть. Месяц он только тренируется. Игрок качественный, он нам поможет. Кто работает – тому и везёт!