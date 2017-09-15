Шквалистый ветер повалил в Тульской области 17 деревьев

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По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон покинул территорию Тульской области.

Максимальная скорость ветра была зафиксирована в Узловой – 20 метров в секунду. В ГУ МЧС России по Тульской области работает оперативный штаб. По данным Центра медицины катастроф пострадавших нет.

По состоянию на 21.00 в зоне аварийного отключения электроэнергии остаются Тула и Богородицкий район: 8 населенных пунктов, 238 домов с общей численностью населения около 450 человек.

Работы по восстановлению электроснабжения проводят 16 бригад филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Проведена распиловка 17 упавших деревьев. Завершить работы планируется к полуночи.