Шквалистый ветер повалил в Тульской области 17 деревьев
Сотрудники аварийных служб устраняют последствия разгула стихии.
По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон покинул территорию Тульской области.
Максимальная скорость ветра была зафиксирована в Узловой – 20 метров в секунду. В ГУ МЧС России по Тульской области работает оперативный штаб. По данным Центра медицины катастроф пострадавших нет.
По состоянию на 21.00 в зоне аварийного отключения электроэнергии остаются Тула и Богородицкий район: 8 населенных пунктов, 238 домов с общей численностью населения около 450 человек.
Работы по восстановлению электроснабжения проводят 16 бригад филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Проведена распиловка 17 упавших деревьев. Завершить работы планируется к полуночи.