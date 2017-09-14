Евгений Авилов: Аквапарку в Туле быть!

14 сентября на пресс-конференции глава администрации Тулы Евгений Авилов и мэр города Юрий Цкипури рассказали о результате публичных слушаний.

На публичных слушаниях от туляков поступили предложения, которые касались, в основном, организации движения в этом месте. Все замечания переданы в городскую думу и администрацию. Уже через две недели их оценят и, возможно, что-то из них учтут при принятии решений.

Юрий Цкипури:

- 7 сентября были проведены публичные слушания по строительству развлекательного центра — аквапарка. Слушания носят рекомендательный характер, поэтому рассмотрение этого вопроса еще впереди.

Евгений Авилов:

– Добрая новость для туляков — аквапарку быть! Да, ул. Энгельса, конечно же, загружена, и поток строительной техники пойдет по ней. Но он не сильно нагрузит улицу. Но там уже завершена одна серьезная стройка и проблем сейчас нет. Саму улицу Энгельса в ближайшие 2-3 года мы отремонтируем.

Как пояснил Евгений Авилов, как любой застройщик, инвестор получит правила благоустройства. И если он будет их нарушать в плане чистоты и тишины, его оштрафуют.

По планам властей, ремонт улицы Энгельса начнут снизу от улицы Советской. Уберут развалившиеся плиты и, возможно, сделают дорогу, как на улице Михеева. А после пересечения с улицей Первомайской, там, где трамвай идет отдельно, пути сделают вровень с дорогой, таким образом дорога будет расширена.

– Сейчас это обсуждается, — добавил Авилов.

Напомним, предприниматель Рафик Папян готов приступить к реализации проекта. О том, что он хочет построить в Туле большой развлекательный центр с аквапарком на месте бывшего «Премьера», Myslo писал еще в 2015 году. Проект обсуждали на градсовете, о нём много говорили туляки, но из-за проблем с дорожной развязкой и недостаточным водоснабжением района он был отложен на неопределённый срок.

Подробнее о проекте из уст самого инвестора – здесь. О проекте – здесь.