В Суворове мотоциклист устроил ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

13 сентября в 00.40 в Суворове возле дома №14 на улице Космонавтов 39-летний водитель, управляя мотоциклом «Кавасаки» без государственного регистрационного знака, предположительно, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень.

В ДТП пострадали мотоциклист и его 39-летний пассажир. После оказания медицинской помощи мужчин отпустили домой.

Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.