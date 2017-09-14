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В Суворове мотоциклист устроил ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Суворове мотоциклист устроил ДТП

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

13 сентября в 00.40 в Суворове возле дома №14 на улице Космонавтов 39-летний водитель, управляя мотоциклом «Кавасаки» без государственного регистрационного знака, предположительно, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень.

В ДТП пострадали мотоциклист и его 39-летний пассажир. После оказания медицинской помощи мужчин отпустили домой.

Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:05 0
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