В Тульской области ожидается сильный ветер

14 сентября в Тульской области объявлен желтый уровень опасности. Причина — сильный ветер, который бушует в нашем регионе. По прогнозам синоптиков, порывы могут достигнуть 12 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра: