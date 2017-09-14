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В Тульской области ожидается сильный ветер

В Тульской области ожидается сильный ветер

Порывы могут достигнуть 12 м/с.

14 сентября в Тульской области объявлен желтый уровень опасности. Причина — сильный ветер, который бушует в нашем регионе. По прогнозам синоптиков, порывы могут достигнуть 12 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

  • При усилении ветра возникает риск падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.
  • Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие конструкции, аварийные деревья.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:45 +4
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