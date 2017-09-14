В Тульской области ожидается сильный ветер
Порывы могут достигнуть 12 м/с.
14 сентября в Тульской области объявлен желтый уровень опасности. Причина — сильный ветер, который бушует в нашем регионе. По прогнозам синоптиков, порывы могут достигнуть 12 м/с.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:
- При усилении ветра возникает риск падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.
- Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие конструкции, аварийные деревья.
Другие статьи по темам
Место
Прочее