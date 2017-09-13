Тулагорводоканал расторгнет договоры с пятью управляющими компаниями

Причина – многомиллионные долги управляющих компаний за поставленные ресурсы. На обслуживании этих УК больше 130 многоквартирных домов.

В понедельник многие туляки получили уведомления от АО «Тулагорводоканал» с предложением обратиться на предприятие и заключить договор на прямой расчет за холодное водоснабжение и канализование, минуя управляющую компанию.

В уведомлении был перечислен перечень документов, копии которых необходимо было захватить для заключения договора.

Письма получили все туляки, чьи управляющие компании накопили многомиллионные долги за поставленные ресурсы.

За разъяснениями Myslo обратился в «Тулагорводоканал». На предприятии сообщили, что в связи с наличием задолженности, превышающей стоимость услуг водоснабжения и водоотведения за 3 месяца по договору холодного водоснабжения и водоотведения, будут расторгнуты договоры с рядом управляющих компаний Тулы.

«С 1 октября 2017 года АО «Тулагорводоканал» отказывается в одностороннем порядке от исполнения договора холодного водоснабжения и водоотведения со следующими управляющими компаниями: ООО «Гарант», ООО «Жилкомхоз», ООО «Косогорское ЖКХ», ООО «Инверсия+», ООО УК «Жилсервис» в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг — холодного водоснабжения и водоотведения в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома», — сообщили на предприятии.

При этом подчеркивается, что АО «Тулагорводоканал» гарантирует обеспечение соблюдения прав и законных интересов потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате вышеуказанных видов коммунальных услуг, в том числе путем дальнейшего оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения напрямую потребителям.

Как пояснили Myslo, Тулагорводканал будет требовать от управляющих компаний передать документы, подтверждающие объем оказанных жителям услуг. Однако, для своевременных и правильных расчетов предприятие просит туляков передать данные о количестве проживающих, наличие индивидуальных приборов учета с текущими показаниями.

Это можно сделать по телефону горячей линии: 8−800−700−19−00 или по ссылке обратной связи

Для заключения договора жителям надо обратиться в Тулагорводоканал. На оформление документов на всех жителей уйдет не больше месяца. За сентябрь расчет будет производиться по старой схеме, через квитанцию, которую выставляет управляющая компания. Далее туляки будут получать отдельную квитанцию от Тулагорводоканала.

При этом, если собственников устраивает качество работы управляющей компании-должника, то она продолжит оказывать услуги по содержанию жилья.

Публикуем список домов, жители которых будут напрямую рассчитываться за воду и ее отведение с Тулаговодканалом: