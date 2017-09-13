Какие улицы Тулы останутся без электричества 14 сентября
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы по ряду адресов.
С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Н. Руднева, 5, 27, 33-47 (нечётн.), 34-46 (чётн.),
- 3-й Южный пр-д, 1-16,
- пер. Шевченко, 8, 9-15 (нечётн.), 6-а,
- ул. Циолковского, 12,
- ул. Шевченко, 11, 11-а, 16, 20, 26,
- 1-й Городской пр-д, 1-17,
- ул. Станиславского, 21, 21-а, 15, 17, 19, 27,
- ул. Староникитская, 62, 41, 35-33 (нечётн.), 34-44 (чётн.),
- ул. Оборонная, 27, 33-а,
- ул. Колетвинова, 8-23,
- ул. Пионерская, 54,
- ул. Войкова, 22-а,
- п. Трудовой, 51, 85-92, 94-98, 94, 97, 104, 105, 107-114,
- п. Горелки: ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.),
- ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.) 17-59 (нечётн.),
- 1-й и 4-й Горельские пр-ды,
- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 1-10,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30,
- Одоевское ш., 27-б-53 (нечётн.),
- 2-й Шоссейный пер., 15-32,
- 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),
- 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
- п. Победы: ул. Комсомольская, 7, 7-а, 8,
- ул. Фрунзе, 2, 4,
- ул. Володарского, 5, 7, 9.
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