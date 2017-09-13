новости
новости
Регистрация
Какие улицы Тулы останутся без электричества 14 сентября

Какие улицы Тулы останутся без электричества 14 сентября

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы по ряду адресов.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Н. Руднева, 5, 27, 33-47 (нечётн.), 34-46 (чётн.),
  • 3-й Южный пр-д, 1-16,
  • пер. Шевченко, 8, 9-15 (нечётн.), 6-а,
  • ул. Циолковского, 12,
  • ул. Шевченко, 11, 11-а, 16, 20, 26,
  • 1-й Городской пр-д, 1-17,
  • ул. Станиславского, 21, 21-а, 15, 17, 19, 27,
  • ул. Староникитская, 62, 41, 35-33 (нечётн.), 34-44 (чётн.),
  • ул. Оборонная, 27, 33-а,
  • ул. Колетвинова, 8-23,
  • ул. Пионерская, 54,
  • ул. Войкова, 22-а,
  • п. Трудовой, 51, 85-92, 94-98, 94, 97, 104, 105, 107-114,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.),
  • ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.) 17-59 (нечётн.),
  • 1-й и 4-й Горельские пр-ды,
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30,
  • Одоевское ш., 27-б-53 (нечётн.),
  • 2-й Шоссейный пер., 15-32,
  • 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
  • п. Победы: ул. Комсомольская, 7, 7-а, 8,
  • ул. Фрунзе, 2, 4,
  • ул. Володарского, 5, 7, 9.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:46 0
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светотключение электричестваплановые отключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Российские общественники предложили создать институт государственных нянь
Российские общественники предложили создать институт государственных нянь
Тулагорводоканал расторгнет договоры с пятью управляющими компаниями
Тулагорводоканал расторгнет договоры с пятью управляющими компаниями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.