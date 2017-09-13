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Роспотребнадзор нашёл нарушения в узловской больнице

Роспотребнадзор нашёл нарушения в узловской больнице

По результатам проверки возбуждено административных 13 дел.

При проведении выездной проверки государственного учреждения здравоохранения «Узловская районная больница», были выявлены нарушения действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

В частности, в больнице нарушены правила обращения с медицинскими отходами, не соблюдаются правила проведения генеральных уборок в режимных кабинетах, нарушаются правила обращения со стерильным материалом и инструментами.

Кроме того, в лечебном учреждении не соблюдаются требования к внутренней отделке помещений, выявлены нарушения в иммунизации детского и взрослого населения и ведении медицинской прививочной документации.

По результатам проверки инспекторами было возбуждено 13 административных дел, ответственным лицам выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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Место
Тульская областьУзловая

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