Роспотребнадзор нашёл нарушения в узловской больнице

По результатам проверки возбуждено административных 13 дел.

При проведении выездной проверки государственного учреждения здравоохранения «Узловская районная больница», были выявлены нарушения действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

В частности, в больнице нарушены правила обращения с медицинскими отходами, не соблюдаются правила проведения генеральных уборок в режимных кабинетах, нарушаются правила обращения со стерильным материалом и инструментами.

Кроме того, в лечебном учреждении не соблюдаются требования к внутренней отделке помещений, выявлены нарушения в иммунизации детского и взрослого населения и ведении медицинской прививочной документации.

По результатам проверки инспекторами было возбуждено 13 административных дел, ответственным лицам выданы предписания об устранении выявленных нарушений.