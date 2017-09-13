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В Одоевском районе частично обесточили две артезианские скважины

В Одоевском районе частично обесточили две артезианские скважины

Долг водоснабжающей организации перед АО «ТНС энерго Тула» превысил 1,7 млн рублей.

Судебные приставы зафиксировали факт частичного ограничения подачи электроэнергии две артезианские скважины, которые обслуживает МКП «Восточно-Одоевское ЖКХ». Эти источники снабжают водой деревни Головинское и Ченцовы дворы.

Руководство муниципального предприятия не оплачивает выставленные за потребленную электроэнергию счета, общая сумма задолженности уже превысила 1,7 млн рублей. После длительных судебных разбирательств коммунальщики погасили лишь половину накопившейся задолженности. До введения режима ограничения электричество подавалось на объекты в полном объёме.

Головинское и Ченцовы дворы являются сравнительно крупными населенными пунктами – порядка 200 домов, в которых проживают более 350 селян. В деревне Ченцовы дворы расположена Левенская основная общеобразовательная школа, где также учатся дети и из ближайших деревень.

Теперь опечатанные блоки управления насосным оборудованием водонапорных объектов Головинского и Ченцовых дворов заработают в полную силу только после окончательной оплаты всех долгов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +1
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Место
Тульская областьОдоевский район

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