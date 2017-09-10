Независимо от возраста пройти бесплатную диспансеризацию имеют право: инвалиды Отечественной войны и боевых действий, а также участники, получившие инвалидность; граждане, имеющие знак «Житель блокадного Ленинграда» и признанные инвалидами; узники концлагерей, бывшие в то время несовершеннолетними и признанные инвалидами.

Профилактическое обследование включает в себя:

врачебную консультацию;

комплекс различных исследований.

На первом этапе пациента ждет только консультация терапевта. Ее предваряет сдача анализов и выявление ранних признаков заболеваний и их факторов риска. Главная задача терапевта состоит в подведении итогов этих мероприятий.

На первоначальном этапе диспансеризуемых ждут: измерение артериального давления; сдача крови на сахар; проверка уровня холестерина; флюорография; гинекологический мазок (женщинам).

Количество исследований увеличивается с возрастом. Так, с 39 лет женщины проходят еще и маммографию. В 49 лет представителям обоих полов необходимо сдавать кал на скрытую кровь. С 35 лет проводится ЭКГ для мужчин, а для женщин после 45.

Терапевт на основании результатов анализов принимает решение, нужно ли проходить углубленное обследование.

Обследование можно пройти в той медицинской организации, где человек получает первичную медико-санитарную помощь, например, в районной поликлинике. После прохождения диспансеризации гражданин получает на руки «Паспорт здоровья». В случае выявления каких-либо проблем человека ставят на диспансерное наблюдение с целью сохранения и укрепления здоровья.