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На чемпионате по силовому экстриму лучшими стали туляки
Фото Алексея Пирязева.

На чемпионате по силовому экстриму лучшими стали туляки

Традиционные соревнования «Сила Тулы» прошли в областном центре в День города.

9 сентября в Туле в очередной раз прошел чемпионат по силовому экстриму «Сила Тулы». Свои умения показали спортсмены из Тулы, Новомосковска и Москвы.

Открыл соревнования губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Президент Федерации тяжелой атлетики Тульской области Борис Серегин провел почетных гостей по площадкам силового экстрима и показал выставку раритетных гирь.

Глава региона не остался в стороне и с интересом опробовал на себе спортивные снаряды. Алексей Дюмин поднял гирю весом 180 килограмм.

Чтобы побороться за звание лучших участникам соревнований предстояло пройти несколько испытаний, в каждом из которых они поражали всех собравшихся зрителей.

Спортсмены носили спортивный снаряд колодец, весом около 300 кг, участвовали в эстафете, взваливали на плечи 300-килораммовое коромысло и затаскивали гири по лестнице на скорость.

Зрителям тоже удалось поучаствовать в соревнованиях: четырех девушек спортсмены покатали на так называемой карусели. Четверо прекрасных тулячек посадили в специальный спортивный снаряд, который спортсмены должны были на своих плечах возить по кругу. Общий вес конструкции – больше 300 килограмм.

А еще в этом году спортсмены впервые посоревновались в «Жиме викингов». Участникам пришлось поднимать над головой 20-метровую консоль. Нагрузка спортивного снаряда от 200 до 1000 кг. В упражнении задействованы все группы мышц, поэтому справиться с таким испытанием было непросто.

А в конце мужчины командами на скорость тянули грузовик, в котором находился еще один легковой автомобиль. Общий вес конструкции – 4 тонны!

- Нужно понимать, что каждая из пяти номинаций, которые выполняют мужчины, по-своему сложна. Одни упражнения тяжелы в становой силе, другие в жиме. Но все они на грани человеческих возможностей, - говорит заместитель председателя федерации тяжелой атлетики Владимир Руднев. – Задействованы все группы мышц, поэтому победить сможет действительно сильнейший.

Изюминкой чемпионата стало участие девушек. Три хрупкие спортсменки в своем рвении к победе не уступали мужчинам.

Поднимали гири, переворачивали колеса и даже тащили машину.

Полина Маринова

- Тяга автомобиля – самое тяжелое испытание. Машина весит около двух тонн, это большой вес. Все остальное не кажется очень сложным, если постоянно тренироваться, - рассказывает Полина Маринова из Тулы. – Я занимаюсь не так давно: около двух лет. Но в данном случае срок не важен. Спортсмен может подготовиться и за год, главное – не пропускать тренировки.

Надежда Порфирьева

- Сложнее физических испытаний – психологическое. Мы знаем друг друга, общаемся, а сегодня выступаем в роли соперниц. Это даже сложнее поднимать гири, - говорит Надежда Порфирьева из Новомосковска.

После нескольких часов испытаний стало ясно, кто станет победителем.

В командном зачете первой среди мужчин стала команда из Тулы.

Второе места заняли спортсмены из Новомосковска, москвичи стали третьими.

Девушек в соревновании участвовало всего трое. Первой стала Полина  Маринова из Тулы, второй – Надежда Порфирьева из Новомосковска,  третье место заняла Тая Автономова из Москвы. 

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