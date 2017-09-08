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В праздничные дни во всех районах Тулы будут работать «горячие линии»

В праздничные дни во всех районах Тулы будут работать «горячие линии»

Сообщения о происшествиях и непредвиденных ситуациях сотрудники районных администраций будут принимать круглосуточно.

В эти выходные, 9 и 10 сентября жители Тулы могут обращаться с различными вопросами по телефонам «горячих линий» в территориальных округах:

  • Центральный территориальный округ: 31-28-47,
  • Советский территориальный округ: 8-920-759-19-80,
  • Привокзальный территориальный округ: 24-71-74,
  • Зареченкий территориальный округ: 47-32-94,
  • Пролетарский территориальный округ: 41-73-40 (с 9.00 до 18.00), 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00).

Напомним, также за порядком на территории Тулы в праздничные дни будут следить дежурные.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:20 0
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