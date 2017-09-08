В Щёкинском районе бывшего дознавателя осудили за подделку протоколов
Женщина пошла на преступление, желая уменьшить объём своей работы.
Приговором Щёкинского районного суда бывший дознаватель отделения полиции «Тепло-Огаревское» признана виновной в совершении двух эпизодов фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
С 10 июня по 11 июля прошлого года для создания видимости полноты произведенного дознания по уголовным делам, желая избавить себя от лишней работы, женщина изготовила протоколы допросов представителей потерпевших и пятерых свидетелей, внесла в них ложные сведения и удостоверила документы своей подписью.
По совокупности преступлений суд назначил обвиняемый наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Кроме того, осужденная лишена права занимать должности в правоохранительных и других государственных органах на тот же срок.