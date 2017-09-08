новости
новости
Регистрация
В Тульской области самосвал разорвал пополам легковушку
Фото Юлианны Яковлевой (vk.com/podslushanotula) и пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области самосвал разорвал пополам легковушку

Молодой человек, управлявший «Ладой», получил смертельные травмы.

На 79-м километре дороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» столкнулись самосвал «МАЗ» и «четырнадцатая» «Лада».

По предварительным данным, легковушка ехала в сторону Калуги и столкнулась со встречным грузовиком. Предварительно, 22-летний водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в самосвал. От удара легковушку буквально разорвало пополам.

Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. 55-летний водитель самосвала был госпитализирован.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:54 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПстолкновение автомобиля с грузовикомавариясмертельное ДТП
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В праздничные дни во всех районах Тулы будут работать «горячие линии»
В праздничные дни во всех районах Тулы будут работать «горячие линии»
На Крестовоздвиженской площади в Туле уберут круговое движение
На Крестовоздвиженской площади в Туле уберут круговое движение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.