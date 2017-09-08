В Тульской области самосвал разорвал пополам легковушку

Фото Юлианны Яковлевой (vk.com/podslushanotula) и пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

На 79-м километре дороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» столкнулись самосвал «МАЗ» и «четырнадцатая» «Лада».

По предварительным данным, легковушка ехала в сторону Калуги и столкнулась со встречным грузовиком. Предварительно, 22-летний водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в самосвал. От удара легковушку буквально разорвало пополам.

Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. 55-летний водитель самосвала был госпитализирован.