Тульским ветеранам вручили знаки «Почётный гражданин города-героя Тулы»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В мероприятии приняли участие ветераны, сотрудники регионального правительства и городской администрации, депутаты Тульской городской Думы, руководители тульских предприятий и другие почетные гости.

Во время собрания состоялось чествование почетных граждан города-героя Тулы. В начале сентября на заседании Тульской городской Думы было принято решение о присвоении почётного звания трем участникам Великой Отечественной войны – Василию Никифоровичу Королькову, Виктору Яковлевичу Митину и Михаилу Андреевичу Свинтицкому.

Мэр Тулы Юрий Цкипури вручил ветеранам нагрудную ленту, удостоверение и медаль «Почетный гражданин города-героя Тулы». Гости мероприятия поздравили ветеранов громкими аплодисментами.