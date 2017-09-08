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Тульским ветеранам вручили знаки «Почётный гражданин города-героя Тулы»
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульским ветеранам вручили знаки «Почётный гражданин города-героя Тулы»

Торжественное собрание, приуроченное ко Дню города, состоялось в Городском концертном зале.

В мероприятии приняли участие ветераны, сотрудники регионального правительства и городской администрации, депутаты Тульской городской Думы, руководители тульских предприятий и другие почетные гости.

Во время собрания состоялось чествование почетных граждан города-героя Тулы. В начале сентября на заседании Тульской городской Думы было принято решение о присвоении почётного звания трем участникам Великой Отечественной войны – Василию Никифоровичу Королькову, Виктору Яковлевичу Митину и Михаилу Андреевичу Свинтицкому.

Мэр Тулы Юрий Цкипури вручил ветеранам нагрудную ленту, удостоверение и медаль «Почетный гражданин города-героя Тулы». Гости мероприятия поздравили ветеранов громкими аплодисментами.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:14 0
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