Тульским ветеранам вручили знаки «Почётный гражданин города-героя Тулы»
Торжественное собрание, приуроченное ко Дню города, состоялось в Городском концертном зале.
В мероприятии приняли участие ветераны, сотрудники регионального правительства и городской администрации, депутаты Тульской городской Думы, руководители тульских предприятий и другие почетные гости.
Во время собрания состоялось чествование почетных граждан города-героя Тулы. В начале сентября на заседании Тульской городской Думы было принято решение о присвоении почётного звания трем участникам Великой Отечественной войны – Василию Никифоровичу Королькову, Виктору Яковлевичу Митину и Михаилу Андреевичу Свинтицкому.
Мэр Тулы Юрий Цкипури вручил ветеранам нагрудную ленту, удостоверение и медаль «Почетный гражданин города-героя Тулы». Гости мероприятия поздравили ветеранов громкими аплодисментами.