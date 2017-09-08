Погода в Туле на выходные: тепло, облачно и без осадков

По данным сайта «Метеоинфо», в День города туляки могут не опасаться осадков – в эти выходные дождя не предвидится. Но на солнечную погоду рассчитывать не приходится – будет переменная облачность.

В субботу и воскресенье ожидается лёгкий ветер – не более пяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – около восьми градусов тепла, днём – до +21. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.