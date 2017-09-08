На Крестовоздвиженской площади в Туле уберут круговое движение

Напомним, инициатором проекта «Тульская набережная» выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. 26 июля проект был представлен жителям области.



Автором проекта стал Олег Шапиро, известный московский архитектор, создатель архитектурного бюро, которое разработало и реконструировало важнейшие объекты столицы: Крымскую набережную и парк им. Горького, Зелёный театр ВДНХ, институт «Стрелка», Электротеатр «Станиславский» и другие знаковые для Москвы проекты.

По предложению Алексея Дюмина проект «Тульская набережная» вынесли на общественное обсуждение. Весь август в Туле проходили встречи разработчиков с заинтересованными туляками - архитекторами, краеведами, экологами, представителями бизнеса, музейщиками, спортивной молодежью и просто неравнодушными жителями.

Как сказал зам. губернатора Вячеслав Федорищев, сейчас рабочая группа проекта переходит в подготовке проектной документации – чтобы реализовать проект уже в следующем году! Поэтому пришло время подвести итоги общественного обсуждения проекта, чтобы учесть предложения туляков. И чтобы набережная стала любимым местом отдыха и туляков и гостей города.

- Мы рассчитываем, что туристический поток, в том числе благодаря реализации проекта «Тульская набережная» увеличится. И жители соседних регионов будут знать, что в Туле есть не только исторические богатства, но и большие прогулочные пространства, способные конкурировать с Москвой, Петербургом и Казанью, - пояснил Вячеслав Федорищев.

По словам гендиректора архитектурного бюро «Wowhaus» Анны Ищенко, на 15 встречах было получено более 100 различных предложений, некоторые были очень противоречивые или экзотические, мало реализуемые в жизни. Впрочем, авторы проекта постарались учесть как можно больше предложений.

- Нам очень понравились предложения тульских архитекторов – устроить в старице реки Упы гидропарк, то есть парк водных растений – кувшинок, камышей и других, на которые можно будет любоваться с пешеходных мостиков, - сказала Анна Ищенко.

По словам архитектора, многие предложения, высказанные туляками, выходили далеко за рамки проекта. И это хорошо, потому что, создавая новый общественный центр, мы влияем в лучшую сторону на всю окружающую среду. Красота, как говорится, спасет мир.

Какие же поступили предложения и как они преобразили проект? По словам Анны Ищенко, практически во все части проекта внесены изменения:

- Улица Металлистов станет пешеходной, будет изменена схема движения на Крестовоздвиженской площади. С велосообществом мы обсудили схему веломаршрутов. Много изменений внесено в части установки объектов на детской спортплощадке и озеленения набережной. С бизнес-сообществом обсуждали вопросы организации торговли и других коммерческих функций. И утвердили схему расположения нестационарных торговых объектов. Но самый горячий вопрос, конечно, был транспортный.

Вопрос организации движения и парковки, по словам архитектора, был проработан совместно с тульским управлением транспорта, московским институтом Мосгортранс НИИ проект, руководством города. Проведено макро- и микромоделирование транспортных потоков.

- Модель показала, что обстановка на дорогах после закрытия движения на ул. Металлистов существенно не изменится, потоки перераспределятся на Союзную и Благовещенскую улицы. Моделирование также показало, что проезд на Крестовоздвиженской площади лучше организовать без кругового движения. Т-образный перекресток обеспечит лучшую пропускную способность транспорта.

Кстати, горячее обсуждение было по вопросу – что же должно украшать центр Крестовоздвиженской площади? Фонтан? Памятный знак о стоявшем когда тут храме? Клумба? Архитекторы решили, что фонтан предпочтительнее, особенно с точки зрения экологии.



Еще один важный вопрос - парковки. По измененной схеме проекта 50 мест запланировано рядом с будущим зданием областного суда (на месте снесенного кафе «Ласточкино гнездо» - прим. авт), 50 – на Крестовоздвиженской площади рядом со зданием Сбербанка. Ещё 50 машин в выходные дни можно ставить на свободной в это время парковке правительства региона. Отдельная парковка для туристических автобусов будет предусмотрена на площади Ленина. Еще одно новое парковочное пространство на 150 мест будет организовано на территории бывшей войсковой части по адресу: ул. Советская, 13.

Иван Сигаев, главный инженер ГУП МосгортрансНИИпроект, (как оказалось, заядлый велосипедист), сообщил, что тестовый период новой организации движения будет действовать в период прокладки коммуникаций:

- Ул. Металлистов довольно большая улица, является связующим звеном между районами города. После закрытия улицы Металлистов будет проведено несколько изменений на ряде улиц в центре, то есть введено одностороннее движение, светофорное регулирование, замена кругового движения на Крестовоздвиженской площади на Т-образный перекресток. И два месяца, пока строятся коммуникации, мы будем оценивать новую схему движения в центре. В случае возникновения заторов, внесем корректировки.

Как пояснил Вячеслав Федорищев,

большинство ключевых решений по новой транспортной схеме будут реализованы в следующем году, затем – мост через Упу и вторая очередь Восточного обвода. Всё это – комплексная часть большой транспортной схемы города.

На набережной появился круговой веломаршрут. И по предложению тульских любителей велосипедов, его соединят с уже имеющимся веломаршрутом в центральном парке.

Велодорожка на набережной будет удобна и для прогулок, и для тренировок, отделена от пешеходной и автомобильной зон, размечена в соответствии с мировыми требованиями к велодорожкам.

Детская спортивная зона претерпела, наверное, самые значительные изменения. Она стала более компактной, так как изменились границы проектирования (новое здание облсуда все-таки будут строить на набережной). Всю детскую спортплощадку в целях безопасности разделили на зоны по возрасту детей, запланировали прозрачные, не уродующие площадку ограждения.

Предложения по озеленению набережной высказывали не только экологи, но и архитекторы, краеведы.

- Мы узнали много интересного о том, как раньше был озеленен город Тула. Связались с питомниками области. Качество продукции питомников очень хорошее, поэтому для озеленения набережной будут использованы саженцы тульских питомников, - пояснила Анна Ищенко.

На набережной появится площадка для проведения открытых летних фестивалей – тоже по предложению туляков. Например, там можно будет проводить фестиваль «Театральный дворик». Архитекторы проектируют инфраструктуру этой площадки – чтобы можно было и кино на открытом воздухе посмотреть, и музыку послушать, и даже потанцевать.

- Сейчас проходит конкурс бизнес-идей для организации торговли и других коммерческих функций на набережной. Заявки принимаются до 15 октября в комитете по туризму, - пояснила Анна Ищенко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что новая набережная станет доминантой центра. И администрация приложит все усилия, чтобы реализовать проект вовремя и качественно.

- Мне очень нравится проект. И всем тулякам, с кем пришлось общаться за это время, тоже. Все с нетерпением ждут новую набережную и высказывают только одну просьбу – побыстрее! – заявил Евгений Васильевич.

По словам Авилова, задача №1 на ближайшее время – перекладка коммуникаций на улице Металлистов. К ней приступят буквально на днях. Что касается транспортной схемы, то ее обсуждали и рассчитывали с проектировщиками и специалистами из правительства Москвы.

Алексей Альховик, атаман Западного окружного казачьего общества казачий полковник, рассказал, что тульское казачество будет участвовать в проекте:

- В доме на ул. Металлистов, 4, известном как дом купца Попова, нам выделили помещение. Там располагается наш штаб. И будет музей тульского казачества. Потому что по историческим документам, оказывается, именно на этом месте стояла казачья сторожа. Мы выступаем с предложением воссоздать эту сторожу. Это было бы исторически правильно и справедливо. И интересно для всех, кто интересуется историей своего края.

Николай Евтушенко, студент ТулГУ, автивист Российского союза молодежи, считает, что «Тульской набережной» не хватает реальности. Виртуальной!

- Проект очень хорошо проработан. Но, на мой взгляд, нам не хватает пространства виртуальной реальности. Особенно в детской зоне. И, кстати, зону виртуальной реальности можно представить как бизнес-идею какому-нибудь молодому предпринимателю.

Алексей Давлетшин, предприниматель, создатель музея занимательных наук «Экспериментория», планирует расширять свой бизнес на набережной:

- Набережная просто жизненно необходима городу, потому что центрального парка как общественного пространства уже не хватает. Бизнес хочет участвовать в проектах набережной. Мы, например, планируем сделать на ул. Металлистов камерную версию своего интерактивного проекта. Сейчас просчитываем различные варианты – возможно, возьмем в аренду здание и будем его реставрировать, а может быть, присоединимся к другому инвестору в качестве со-партнеров.

Андрей Клепанов, член Союза архитекторов России и бывший главный архитектор Тулы, считает, что с началом работы над проектом «Тульская набережная» наш город, наконец, вступил эпоху постиндустриальных городов.

- Очень правильно, что не стали делать из набережной проезжую часть, а пошли по пути создания общественного пространства. И совсем не стоит волноваться насчет парковки Опыт Москвы прекрасно показал, что легко привыкнуть пользоваться общественным транспортом. Да и рядом есть всегда свободные парковочные места в торговых центрах. Но меня сильно волнует транспортная развязка. У меня сомнения по поводу Т-образного перекрестка на Крестовоздвиженской площади. Есть ли смысл сохранять парковочные места и отменять при этом привычную схему движения? Абсолютно правильное решение – открыть движение по улицам вокруг сбербанка.

Андрей Клепанов предложил, когда закроют улицу Металлистов для прокладки коммуникаций, в тестовом режиме организовать движение по схеме Т-образного перекрестка и посмотреть, как изменится траффик.

Александр Асихин из Первого тульского бегового клуба предложил выделить на набережной место для любителей бега:

- Мы – организаторы Тульского марафона, наш проект реализуется второй год. И просим учесть интересы бегунов при разметке велодорожек. Потому что 3,5 тысячи туляки уже пробежали по существующей набережной более 7 тысяч километров. Каждая третья тренировка любителей бега проходит на набережной. А после создания новой набережной, уверен, количество любителей бега увеличится во много раз.