В Туле отметили десятилетие создания Следственного комитета

7 сентября в здании Следственного управления СК РФ по Тульской области прошло торжественное собрание, посвященное десятилетию создания Следственного комитета при прокуратуре.

Руководитель следственного управления по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Стариков поздравил сотрудников и ветеранов следствия с праздником и выразил благодарность за службу, преданность выбранному делу, умение работать в команде, за вклад каждого в общее дело – борьбу с преступностью.

Во время торжественного мероприятия были вручены почетные грамоты Председателя СК РФ за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и высокий профессионализм, а также медаль Следственного комитета Российской Федерации «За безупречную службу третьей степени». Ряду сотрудников объявлена благодарность.

Подведены также итоги первого этапа конкурса «Лучший сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» по итогам работы за 2016 год и фотоконкурса «Один день из жизни следователя».

К профессиональному празднику приурочили принятие Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации молодыми специалистами.