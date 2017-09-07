Владимир Груздев провел сессию на Восточном экономическом форуме

Фото из фотобанка Восточного экономического форума.

В форуме принимает участие делегация Ассоциации юристов России во главе с председателем Правления Владимиром Груздевым. Об этом сообщает Ассоциация юристов России.

Накануне вечером на форум прибыл Президент России Владимир Путин. Открыл мероприятие приветственной речью вице-премьер, полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он рассказал, какая работа была проделана в регионе за год, прошедший с предыдущего форума.

«Мы уже в третий раз собираемся на Дальнем Востоке. Три года — это уже путь. Мы хотим сказать, что мы готовы сотрудничать. Мы будем добиваться того, чтобы каждый проект на Дальнем Востоке был успешен. Уже 51 новое предприятие работает, до конца года их станет 86. Мы хорошо понимаем, что конкуренция за инвестиции — это не застывший статичный процесс, для этого постоянно надо совершенствовать условия», — подчеркнул Юрий Трутнев.

В первый день форума делегация АЮР приняла участие в сессии «Защита привлеченных инвестиций и прав кредиторов на Дальнем Востоке: стратегические изменения». Модератором дискуссии выступил председатель Правления АЮР Владимир Груздев.

Участниками сессии стали заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР) Сергей Дарькин, партнер City-Yuwa Partners Микио Танака, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, главный редактор портала «Право.ru» Борис Болтянский и исполнительный директор НК «Содействие развитию корпоративного законодательства» (НП «СРКЗ»), советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян.

Открывая дискуссию, Владимир Груздев отметил, что инициатива судебной реформы поддержана на заседании пленума Верховного Суда в июле 2017 года. Изменения в судебной системе и сроки реализации реформы были обозначены председателем В. С. Вячеславом Лебедевым. В настоящее время, по словам Владимира Груздева, у бизнесменов накопилось много вопросов относительно того, насколько вводимые меры будут поддерживать бизнес, будут ли они достаточными для улучшения ситуации с правосудием в отношении бизнеса, станет ли реформа третейских судов, которая завершится к 1 ноября, новым фактором защиты предпринимателей в экономической сфере.

Слово для обсуждения Владимир Груздев предоставил главному редактору портала «Право.ru» Борису Болтянскому. Спикер отметил, что российская юрисдикция для западных партнеров является более привлекательной. Примером тому служит перспективное развитие бизнес-проектов в ДФО.

В ходе дискуссии участники сошлись во мнении, что предприниматели скептически относятся к тому, что идет снижение давления на бизнес. Многие предприниматели просто не желают обращаться к правосудию. Владимир Груздев подчеркнул, что согласно поставленной Президентом России задаче количество внеплановых проверок должно составлять не более 30% от плановых.

Продолжая дискуссию, Михаил Гальперин отметил: «Когда начиналась третейская реформа в России — это была terra incognita. Сейчас заканчивается переходный период для перерегистрации третейских судов, но когда мы начинали реформу третейского разбирательства, никто не знал, сколько у нас третейских судов в стране. Хотя у нас есть уведомительная регистрация. Говорили, что их несколько тысяч. Однако за последний год заявочной кампании всего 29 организаций обратились в Минюст за получением разрешения на ведение деятельности».

По его словам, сегодня в России рассматривается около 8 тысяч третейских разбирательств в год и есть огромный потенциал для роста.

Микио Танака отметил, что если касаться международного арбитража, то японские компании боятся обращаться в общие суды, поскольку обеспечить рассмотрение дела в арбитражном суде является «дорогим удовольствием».

Владимир Груздев затронул тему профессиональной подготовки юридических кадров в России.

Он отметил, что за 40 лет выдано 2,5 млн дипломов. Проведение общественной аккредитации высших учебных заведений юридического профиля, которой занимается Ассоциация юристов России, позволила уменьшить количество вузов, осуществляющих некачественную подготовку юридических кадров. Также был затронут вопрос допуска молодых юристов в профессию.

Продолжая тему, Борис Титов отметил, что в настоящее время является проблемой кадровый состав и профессионализм специалистов в судебной системе. Он отметил, что 90% судей «восходят по карьерной лестнице из судейской системы, начиная с секретариата». «Они должны быть профессионально юридически подкованы. И адвокаты, и прокуроры должны видеть вершиной своей карьеры должность судьи. Мы хотим запустить программу по найму 1 000 адвокатов и прокуроров, чтобы составить костяк в судебной системе. К 2020 году 50% назначаемых судей должны иметь опыт работы адвокатами или прокурорами», — сказал уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Также он подчеркнул, что необходимо создать независимую квалификационную комиссию, которая будет сформирована из бывших судей, юристов и адвокатов, тех, кто уже не ведет практику. Кроме того, Борис Титов уверен, что необходимо повышать судебные издержки, что таким образом снизится нагрузка на судей. В настоящее время на рассмотрении одного судьи находится до 50 дел одновременно, отметил он.

В дискуссии активное участие приняли и гости сессии.

Двухдневный Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Ожидается, что в этом году форум посетят порядка 4 тысяч гостей из 55 стран.

7 сентября делегация АЮР примет участие в сессии Сбербанка России «Как делать бизнес на Дальнем Востоке. Легкий старт! Развитие малого предпринимательства» и в пленарном заседании форума «Дальний Восток: создавая новую реальность».