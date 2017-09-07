Тулячка написала «Сказ об обязанностях УК»

В редакцию Myslo обратилась жительница улицы Ползунова в Туле. Она рассказала о своей управляющей компании. Приводим ее письмо целиком.

Добрый день! Меня зовут Светлана, я живу по адресу: улица Ползунова, д. 15, корп 2.

Хочу вам показать, как наша управляющая компания «УКС г. Тулы «исполняет» свои обязанности, за что, к слову, берет с нас деньги. Итак, давайте я вам покажу, как мы живем.

Вот вход в подъезд — нас встречает гора мусора.

Прошу любить и жаловать, это наш постоянный спутник, практически как сторожевая собака, всегда верно ждет своих соседей возле порога подъезда.

Идем дальше — подвал, все стены осыпались, вплоть до сетки.

Где же капитальный ремонт? Непонятно? Ну и наш старый друг, мусор. Вот стоит по во дворе кусок фундамента или непонятно чего, тоже весь осыпался, облупился, рядом валяются бутылки.

Видимо, это бетонная штука у нас в качестве лавочек, где отдыхающие проводят время за бутылкой.

Газон. Газон у нас отдельная тема, он весь изъезжен машинами, точнее, одной. Окурки под окнами, которые тоже никто не убирает.

Дворника нет, вроде бы был, но опять канул в небытие.

Ну а теперь расскажу вам о безопасности.

На случай пожара у нас стоят чудесные смятые баки с песком. Один выполняет функцию мусорки, а второй просто настолько приуныл, что в него даже и песок не засыпать.

В общем, в случае пожара — горите!

В нашем подъезде есть техэтаж, где постоянно собираются подростки, употребляют вещества, а потом носятся от полиции по этому самому этажу, открывая и перекрывая различные вентили.

А людей снизу то топит, то оставляет без воды.

Полиция, к слову, всегда бесстрашно идет на схватку с бесноватой молодежью, ничего не скажешь, в отличие от УК они молодцы.

Но все эти проблемы можно было бы решить, если просто повесить нормальный замок на двери, ведущей к техэтажу, но никому это не надо, замок уныло висит на одной дужке.

Все, что я написала, конечно, было бы смешно, если бы не было так грустно. Все эти проблемы, конечно, можно не замечать, закрыть глаза, кинуть мусор в бак с песком, а потом отколупать за бутылкой пива оставшуюся штукатурку на стене.

Но есть то, на что просто нужно обратить внимание.

Это люк во дворе дома. Крышки там просто нет.

Есть отличная, просто как ловушка, фанерка. Как ее однажды накинули, так она и лежит. Ждет, пока кто-то туда свалится к канализации в гости. Вот, собственно, мой рассказ и подошел к концу.

Просим считать данную публикацию открытым обращением в ГЖИ и прокуратуру.