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Тульские полицейские стали донорами
Фото: пресс-служба УМВД по Тульской области

Тульские полицейские стали донорами

Стражи порядка присоединились к акции, приуроченной ко Дню города.

Сотрудники УМВД России по Тульской области присоединились к донорской акции, приуроченной ко Дню города. Полицейские региона постоянно участвуют в мероприятиях по сдаче крови, проходящих в регионе.

«Сдавать кровь, значит помогать людям, а помогать гражданам — одна из задач полиции», — отмечают стражи порядка.

Традиционно, в числе доноров начальник областного Управления МВД Сергей Галкин. Он сдаёт кровь со студенческих времен. Всего же донорами сегодня стали почти 100 сотрудников полиции региона.

Акция проводится при поддержке правительства Тульской области, министерства здравоохранения Тульской области, администрации города Тулы, ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови». Непосредственным организатором акции является Тульская региональная общественная организация содействия развитию добровольчества «Волонтерский корпус «Волонтёр 71».

К участию в акции приглашаются все неравнодушные жители региона.

Акция проходит сегодня, 7 сентября, до 13.00 у стен Тульского кремля.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:05 0
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