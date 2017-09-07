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В Туле разыграли Кубок КВН главы администрации
Фото: tula.ru

В Туле разыграли Кубок КВН главы администрации

Его обладателем стала женская команда из Ясногорского района.

6 сентября 2017 года в Городском концертном зале тульские КВНщики разыграли Кубок главы администрации города. Баттл веселых и находчивых был приурочен ко Дню города.

За главный приз – Кубок главы администрации города и путевку на Сочинский фестиваль «КиВиН-2018» – боролись пять команд.

Все они представители областной лиги КВН:

  • «Ночной клуб» (ТулГУ),
  • «Самая любимая» (ТулГУ),
  • «На страже юмора» (Тульское суворовское училище),
  • «Сборная ТГПУ им. Л. Н. Толстого»,
  • «Рожала, знаю!» (женская команда Ясногорского района).

Судили игру представители команд КВН, играющих в Премьер-лиге и Высшей лиге. А председателем жюри стал начальник управления по местному самоуправлению и работе с общественными организациями Илья Тихомиров.

С перевесом в 0,1 балла победила женская команда Ясногорского района «Рожала, знаю!».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:39 +2
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