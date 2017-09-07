Когда починят ливневку около тульского педуниверситета?

6 сентября в своем блоге «Дежавю» на Myslo пользователь helga404 возмутилась состоянием ливневки в районе остановки «Педуниверситет» на проспекте Ленина.

– Вчерашний дождь опять остановил меня возле лужи на остановке «Педуниверситет». Пришлось идти по газону. Вспомнились события почти трехмесячной давности…

Напомним, в июне 2017 года администрация Тулы комментировала Myslo состояние ливневой канализации в этом месте:

– Вдоль ул. Рязанской находится ливневая канализация, в которую стекает вода с данных участков. Канализация нуждается в ремонте. Сегодня глава администрации города Евгений Авилов поручил управлению по транспорту и дорожному хозяйству решить вопрос с проведением необходимых работ в этот строительный сезон.

– И где результат, управление по транспорту и дорожному хозяйству? Или обещанного 3 года ждут и еще есть время? — спросила пользователь Myslo 6 сентября.

Городские власти сегодня дали ответ на вопрос тулячки:

«20 июня 2017 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова стартовали работы по разработке проектно-сметной документации на восстановление работоспособности ливневой канализации у Могилевского сквера.

28 июля 2017 года на электронной торговой площадке был размещен аукцион на право заключения муниципального контракта по данному объекту.

Сметная стоимость работ — около 4 млн руб.

18 августа состоялись электронные торги, и 28 августа заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО СК „ПромСтройГруп“.

Первым этапом исполнения контракта является получение согласований с ресурсоснабжающими организациями, который завершается к настоящему моменту, затем подрядчик приступает непосредственно к ремонтным работам.

Срок окончания контракта — 30 ноября 2017 года. В настоящее время мероприятия по исполнению контракта проходят согласно утвержденного план-графика».

– Ответственным за производство работ и соблюдение сроков исполнения контракта является управление по транспорту и дорожному хозяйству, — уточнил глава администрации города Евгений Авилов.