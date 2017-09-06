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Летом туляки оплатили долги за электричество на 50 млн рублей

Летом туляки оплатили долги за электричество на 50 млн рублей

Осенью специалисты «ТНС энерго Тула» усилят работу по взысканию задолженности с бытовых потребителей.

Самой действенной мерой восстановления платежной дисциплины остается введение режима ограничения подачи электроэнергии в квартиры и дома. Осенью количество выездов по адресам злостных неплательщиков будет увеличено.

С января по август должникам направлено 13 тысяч уведомлений об ограничении подачи электроэнергии на общую сумму около 86 млн рублей. Только за первые три недели августа обесточено 297 должников, всего же с начала года ограничено без электричества остались 2900 недисциплинированных потребителей, не оплативших счета на общую сумму порядка 22 млн руб.

«ТНС энерго Тула» напоминает: ограничение электроснабжения не снимает с потребителя обязанности по оплате задолженности, к которой добавляются пени и судебные издержки. Более того – абонентам придется заплатить за повторное подключение электричества.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:10 +1
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