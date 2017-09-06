Летом туляки оплатили долги за электричество на 50 млн рублей

Самой действенной мерой восстановления платежной дисциплины остается введение режима ограничения подачи электроэнергии в квартиры и дома. Осенью количество выездов по адресам злостных неплательщиков будет увеличено.

С января по август должникам направлено 13 тысяч уведомлений об ограничении подачи электроэнергии на общую сумму около 86 млн рублей. Только за первые три недели августа обесточено 297 должников, всего же с начала года ограничено без электричества остались 2900 недисциплинированных потребителей, не оплативших счета на общую сумму порядка 22 млн руб.

«ТНС энерго Тула» напоминает: ограничение электроснабжения не снимает с потребителя обязанности по оплате задолженности, к которой добавляются пени и судебные издержки. Более того – абонентам придется заплатить за повторное подключение электричества.