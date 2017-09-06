Алексей Дюмин посетил семью тульского священника, усыновившего 17 детей
Глава региона пообещал помочь дружному семейству приобрести микроавтобус.
Во время объезда Тулы губернатор Алексей Дюмин посетил многодетную семью Канубриковых. Глава семьи Александр Владимирович – священнослужитель. В 2014 году по программе добровольного переселения соотечественников он переехал из Казахстана в Тульскую область. Сейчас служит в храме Дмитрия Солунского города Тулы в чине клирика.
Александр Канубриков усыновил 17 детей. Сейчас он воспитывает 14 несовершеннолетних ребят, пятеро из которых – инвалиды.
Один из старших сыновей – Максим, обратился губернатору Тульской области с просьбой помочь в приобретении микроавтобуса для большой семьи. Алексей Дюмин лично приехал к многодетной семье, пообщался с ребятами и обещал оказать необходимую помощь:
Хочу пожелать вашей замечательной семье успехов, мира и благополучия, чтобы в вашем доме звучал детский смех, чтобы здесь было всегда тепло и гостеприимно.
Напомним, сегодня Алексей Дюмин вместе с Евгением Авиловым провёл объезд Пролетарского округа Тулы, проинспектировал ход работ по благоустройству и пообщался с жителями города.