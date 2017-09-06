Алексей Дюмин посетил семью тульского священника, усыновившего 17 детей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Во время объезда Тулы губернатор Алексей Дюмин посетил многодетную семью Канубриковых. Глава семьи Александр Владимирович – священнослужитель. В 2014 году по программе добровольного переселения соотечественников он переехал из Казахстана в Тульскую область. Сейчас служит в храме Дмитрия Солунского города Тулы в чине клирика.

Александр Канубриков усыновил 17 детей. Сейчас он воспитывает 14 несовершеннолетних ребят, пятеро из которых – инвалиды.

Один из старших сыновей – Максим, обратился губернатору Тульской области с просьбой помочь в приобретении микроавтобуса для большой семьи. Алексей Дюмин лично приехал к многодетной семье, пообщался с ребятами и обещал оказать необходимую помощь:

Хочу пожелать вашей замечательной семье успехов, мира и благополучия, чтобы в вашем доме звучал детский смех, чтобы здесь было всегда тепло и гостеприимно.

Напомним, сегодня Алексей Дюмин вместе с Евгением Авиловым провёл объезд Пролетарского округа Тулы, проинспектировал ход работ по благоустройству и пообщался с жителями города.