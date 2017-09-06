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Сотрудники тульского УГИБДД провели мероприятие для школьников
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники тульского УГИБДД провели мероприятие для школьников

Полицейские рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на дорогах и вручили полезные подарки.

В отделении помощи семье и детям тульского Комплексного центра социального обслуживания населения № 1 состоялось мероприятие, посвященное Дню знаний «Здравствуй, школа!».

В нём приняли участие дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Школьников пришли поздравить сотрудники развлекательного агентства, которые представили веселую программу с играми и конкурсами.

Затем с ребятами пообщались инспекторы отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области. Они рассказали юным тулякам об основных правилах безопасного поведения на дорогах и разобрали основные ошибки, допускаемые детьми на дороге.

Все участники получили положительные эмоции и полезные подарки от Госавтоинспекции к новому учебному году.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:41 0
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