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В ближайшие дни туляки могут увидеть полярное сияние

В ближайшие дни туляки могут увидеть полярное сияние

Необычное в наших краях природное явление может спровоцировать сильнейшая вспышка на Солнце.

Сегодня в 15.02 по московскому времени на Солнце была зафиксирована сильнейшая вспышка. Последний раз такое явление наблюдалось 7 сентября 2005 года.

По словам специалистов, сейчас на орбите Земли повышен уровень рентгеновского излучения. Тяжелые частицы будут «высыпаться» на полюсах, но полярное сияние может дойти и до средних широт. В этом случае, его смогут наблюдать жители центра России.

В ближайшие дни до Земли дойдут облака плазмы, начнется сильная магнитная буря – могут сбоить электроприборы, радиосвязь будет работать нестабильно. Ученые не исключают, что за мощной вспышкой могут последовать и другие.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:35 +7
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