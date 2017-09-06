Тульские парки приглашают отметить День города на свежем воздухе

В субботу там пройдут концерты, мастер-классы, модные показы и семейная эстафета.

Тульские парки подготовили ко Дню города интересную и масштабную программу. В субботу, 9 сентября, в ЦПКиО имени Белоусова она пройдёт с 12 до 20 часов. Вас ждёт «СамоварФест», мастер-классы по фехтованию, интерактивные площадки и многое другое.

В парковой ротонде с 14 до 16 часов развлекать посетителей будут музыканты из колледжа искусств имени Даргомыжского, затем выступят участники клуба «Хрустальный замок», а в17.00 начнётся выступление группы «Tolstoy Band». В 19.00 на эстраду парка выйдет «Пряник Band»

В Комсомольском парке с 12 до 19 часов пройдут выступления гармонистов, модный показ «Красота по-тульски», танцевальный мастер-класс по зумбе и праздничный концерт. Юных туляков будут развлекать ростовые куклы и весёлые аниматоры, а на главной площади парка гостей ждёт песочная анимация и шоу трансформеров.

Похожая праздничная программа запланирована в Пролетарском парке с 12 до 17 часов. «Изюминкой» станет спортивная семейная эстафета. Также на парковом празднике пройдут уроки компьютерной грамотности для всех желающих.