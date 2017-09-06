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Где в Туле отключат свет 7 сентября

Где в Туле отключат свет 7 сентября

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

«Тулгорэлектросети» предупреждают об отключениях электроэнергии. Они запланированы по следующим адресам:

  • ул. Луначарского, 67,
  • ул. Курская, 9,
  • ул. Тимирязева, 101, 101 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 6, к. 7,
  • пер. Водоохранный, 9,
  • ул. Циолковского, 4-б,
  • ул. Водоохранная, 36,
  • ул. Агеева, 7-26, 22-а-26-а,
  • пер. Агеева, 1, 2,
  • ул. Н. Руднева, 1, 3, 5,
  • ул. Горняцкая, 3-а,
  • пер. Циолковского, 2-а, 2-б, 1-а, 1-б, 1, 3,
  • ул. Чекалина, 1,
  • ул. Серебровская, 39, 41, 16, 16-а, 16-б, 16-г, 16-д, 16-в, 37, 45,
  • ул. 3-я Зеркальная, 45,
  • ул. 2-я Зеркальная, 1-12,
  • ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26,
  • ул. Болдина, 24, 28,
  • п. Толстовские дачи: ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • Чапаевский пр-д, 15-а, 16, 14-а-21,
  • ул. Чкалова, 14, 16,
  • п. Бытовки: 1-7-й Бытовские пр-ды,
  • площадь Челюскинцев.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:49 0
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