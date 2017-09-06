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В Узловой нашли труп местного жителя

В Узловой нашли труп местного жителя

Предполагаемый убийца задержан. Ему предъявлено обвинение.

В узловском следственном отделе СУ СК России по Тульской области по факту обнаружения трупа неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В результате организованной работы следователей и оперативников установить личность погибшего – им оказался 30-летний местный житель. Также правоохранители выявили и задержали мужчину, причастного к совершению преступления и установили обстоятельства убийства.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый, находясь в квартире дома по ул. Горького в районном центре, действуя из личной неприязни к потерпевшему, нанес ему множественные телесные повреждения, в результате чего мужчина скончался.

Подозреваемому предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:59 0
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Место
Тульская областьУзловая

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