В Узловой нашли труп местного жителя

В узловском следственном отделе СУ СК России по Тульской области по факту обнаружения трупа неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В результате организованной работы следователей и оперативников установить личность погибшего – им оказался 30-летний местный житель. Также правоохранители выявили и задержали мужчину, причастного к совершению преступления и установили обстоятельства убийства.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый, находясь в квартире дома по ул. Горького в районном центре, действуя из личной неприязни к потерпевшему, нанес ему множественные телесные повреждения, в результате чего мужчина скончался.

Подозреваемому предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.