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Туляк в шутку «заминировал» кулинарный техникум в Пролетарском районе

Туляк в шутку «заминировал» кулинарный техникум в Пролетарском районе

Прибывшие на месте полицейские не обнаружили в здании ничего подозрительного.

В тульской полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 207 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее полицейские получили сообщение о нахождении подозрительного предмета в здании кулинарного техникума в Пролетарском районе. В ходе проверки никаких посторонних предметов обнаружено не было.

Мужчина, сообщивший заведомо ложную информацию, установлен и задержан. Ранее судимый 45-летний житель Тулы признался в содеянном. Судя по всему, он сообщил о «бомбе», желая пошутить. В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции выяснят все детали происшествия.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:35 +1
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