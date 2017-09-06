Рэпер Батишта записал видеообращение к тулякам

В нем артист приглашает туляков и гостей города на набережную 9 сентября, где он сам и выступит.

В День города, 9 сентября 2017 года, с 12.00 до 22.00 в Туле на набережной Упы будет работать Молодежный парк.

Рэпер Батишта выступит на главной сцене. Начало выступления – примерно в 20.30. Артист записал для туляков видеообращение:

Напомним, на набережной 9 сентября будет жарко. Организаторы постарались максимально разнообразить представленные на проекте мероприятия. В 2017 году на набережной Упы появятся новые локации — лаундж-зона, квест-зона, зона астрологии, экстрим-зона.

Полную программу праздника на набережной смотрите здесь.

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