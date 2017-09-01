День города на набережной: шоу барабанщиков, фестиваль еды, лаундж и Батишта!

Фото из архива Myslo.ru

Организаторы постарались в этом году создать на Упе молодежную атмосферу праздника, неофициальную, позитивную и очень энергичную.

Молодежный парк начнет свою работу на набережной 9 сентября в 12.00, а завершит в 22.00.

Основной идеей и главной темой Молодежного парка является наш любимый город, его жители и их интересы. Город, вдохновляющий на творчество и реализацию, заряжающий энергией, такой разный и такой родной.

Организаторы постарались максимально разнообразить представленные на проекте активности. В 2017 году на набережной Упы будут представлены новые локации — лаундж-зона, квест-зона, зона астрологии, экстрим-зона.

Фуд-корт будет представлен модными заведениями и кафе Тулы.

Каждая из площадок посвящена отдельному направлению жизни молодежи — спорту, моде, музыке, искусству и т. д.

Одна из самых зрелищных активаций проекта — спорт и экстрим-зона.

На первой тульской оff-road трассе для радиоуправляемых машин состоится «Фестиваль радиоуправляемых машин «Моягонка.рф» — это улетные гонки на радиоуправляемых машинах.

Только в День города в бесплатной спортивной школе для вас проведут курс от новичка до профессионала! Следуйте четко по указанным координатам: 54.197378, 37.628573

Экстрим-зона включает в себя установки для паркура и вело-кафе, где велолюбители смогут протестировать bike-новинки. Мастера work-out и паркура покажут эффектные мастер-классы на конструкциях для паркура. Экстрим гарантирован!

В перерывах на подиуме зажигают диджеи и танцоры гоу-гоу, а мастера граффити создадут свои картины под ритмы современных треков. Выставка тюнингованных иномарок оригинального дизайна в зоне рядом с воркаут-площадкой. Интерактивная граффити-зона предложит своим посетителям оставить автограф на машине.

На воркаут-площадке – презентация новых программ «йога в воздухе», а также программа для людей с ограниченными возможностями от студентов ТГПУ, игра в бочче, дартс. В 13.00 – показательные выступления инструкторов воркаута.

IQ-зона.

Развивающие и интеллектуальные игры, квесты, настольные и объемные игры, мастерская технических экспериментов.

Участники этой площадки — популярные в Туле организаторы квест-игр, легендарный для нашего города технический клуб «Электрон», детские игровые центры и партнеры Молодежного парка – приготовили массу увлекательных заданий и сюрпризов. Изюминкой этой зоны станет модный кибер-квест и предсказания астрологов.

11.00 — 17.30 Хендмейд-маркет – ярмарка оригинальных вещей, подарков, мастер-классов и развлечений, шопинг с эксклюзивными товарами. Это праздник, посетив который, вы получите заряд бодрости и позитива, вдохновитесь красотой дизайнерских работ.

Ярмарка позволит вам приобрести подарки ручной работы, стильные, оригинальные, хранящие тепло рук сделавшего их человека (бисероплетение, в том числе сутажная техника, вышивка лентами, скрапбукинг, войлоковаляние и фильцнадель (валяние иглой), текстильные игрушки, мыловарение, вязание крючком и спицами, лэмпворк, батик, изделия из кожи, бижутерия). Вы сможете увидеть показ коллекции дизайнерской одежды, принять участие в необычных мастер-классах.

В зоне хенд-мейд будут представлены работы мастеров-инвалидов, а также мастер-классы с ними.

Лаундж-зона. Тут можно сделать фотографии в замечательной атмосфере, отдохнуть на эко-мебели, сделать бесплатные фотографии и выложить праздничные посты в Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбук. А еще все посетители Молодежного парка смогут воспользоваться бесплатным интернетом.



В зоне стилистов посетителей ожидают бесплатные стрижки от лучших мастеров сурового шика — барберов города Тулы, а также мастер-классы по экспресс-прическам. Каждый может принять участие в работе интерактивных площадок и мастер-классов — от этно до современности: боди-арт мастерская, мастер-класс по плетению русских кос и этноплощадка, рисунки хной.

Фуд-корт. Как и на всех больших мероприятиях, в Молодежном парке на набережной Упы будет работать фуд-корт. На площадке собраны самые модные заведения, пользующиеся популярностью у молодежи. Это не просто еда — это культ, образ жизни, праздник для гурманов и эстетов.

Карамельные яблочки, марципановые конфетки и авторские шедевры кондитерского искусства, ароматные круассаны, скульптурное мороженое, напитки от кофе до лимонада

и многое другое.

На берегу Упы расположится эффектная релакс-зона от сети кофеен. CUP, где вас угостят вкусным кофе и авторскими напитками. Также среди участников — ресторан интересной еды и перформанса, фудтрек.

А с помощью кулинарного workshop от молодых мастеров, презентующих свои ноу-хау, вы окунетесь в невероятно интересную атмосферу творчества и экспериментов. На площадке будут представлены перспективные молодые кулинары — участники чемпионата рабочих профессий worldskills Russia.

Также вас ждут мастер-классы по мастике, карвингу, шоу барменов, презентация авторских тортов от мастеров Тульского техникума технологии пищевых производств.

Ну и в День города без фирменных брендов нашей области — пряников и пастилы, никуда! Кроме того, в День города всех посетителей «Молодежного парка» ждет бесплатное угощение.



12.00-18.00. Open-air «Битва танцевальных школ». Это «бомба» активного действия — танцевальный марафон с 12.00 до 18.00. Выдержите, друзья?

Трайбл, танго, рок-н-ролл, свинг, буги-вуги, хип-твист и много-много всего самого интересного! Важно количество последователей школ: чем больше участников и болельщиков у школы, тем больше баллов набирает команда.

Главная сцена:

12.30-13.00 Открытие проекта.

13.00-13.30 Участник «Дикой Мяты» — проект Acoustic Boy

13.30-14.30 По итогам Студенческой весны...

14.30-15.30 Данс-шоу NEO

15.30-16.00 Финалист теле- и радиопроектов Максим Круженков

16.00-19.00 Программа «Все на кАвер»

19.00-20.30 Оpen-air с участием диджеев и танцоров гоу-гоу.

На музыкальной площадке выступят локальные диджеи и музыкальные группы, представляющие жанры от нью-вейв, арт-рок, поп-рок…

В зоне опен-эйр за музыку будут отвечать DJ MAZA, Rerzone и Антон Mayson Ведущий Евгений Ребров.

20.30-21.15 Рэпер Батишта (Москва)

21.15-22.00 Электронное шоу с барабанами (Санкт-Петербург)

22.00 Фейерверк

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