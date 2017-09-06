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Тульские велосипедисты завоевали медали на международных соревнованиях в Литве
Фото velosport-tula.ru

Тульские велосипедисты завоевали медали на международных соревнованиях в Литве

В активе гонщиков из оружейной столицы три серебряные медали.

Тульские велосипедисты завоевали серебряные медали на международных соревнованиях по велоспорту на треке в Литве.

Международные соревнования по велоспорту на треке Panevezys 2017 прошли 2 и 3 сентября 2017 года в литовском Паневежисе.

Тульские велосипедисты завоевали в этих соревнованиях три серебряные медали. Александр Дубченко был вторым в кейрине.

Татьяна Киселёва завоевала серебро в спринте и кейрине.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:32 +2
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