Фото velosport-tula.ru
Тульские велосипедисты завоевали медали на международных соревнованиях в Литве
В активе гонщиков из оружейной столицы три серебряные медали.
Тульские велосипедисты завоевали серебряные медали на международных соревнованиях по велоспорту на треке в Литве.
Международные соревнования по велоспорту на треке Panevezys 2017 прошли 2 и 3 сентября 2017 года в литовском Паневежисе.
Тульские велосипедисты завоевали в этих соревнованиях три серебряные медали. Александр Дубченко был вторым в кейрине.
Татьяна Киселёва завоевала серебро в спринте и кейрине.
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