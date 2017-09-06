В Липках ямы на дорогах заделали кирпичами и землей

В городе Липки Киреевского района Тульской области одну из дорог решили «отремонтировать» кирпичами и землей.

По словам одного из жителей, на улице Гоголя местная администрация решила провести ремонт дороги. На улицу привезли загруженный КамАЗ, однако, когда работы были завершены, выяснилось, что «ремонт» проводился с помощью кирпичей и земли.

— Земля вымывается первым дождем, а кирпичи выпирают из бывших ям, образуя бугры. Они ничем не зафиксированы, то есть просто лежат и от наезда колес меняют свое положение, — рассказал один из жителей города.

Подобная конструкция больше напоминает попытки липковчан самостоятельно решить проблему, однако, по словам очевидца, работу по укладке кирпичей контролировал «человек из администрации», который прибыл на место вместе с рабочими.

Результат подобного ремонта можно увидеть на фото.

Кстати, в Туле для ремонта дорог предпочитают двери. Видимо, они практичнее.