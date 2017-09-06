новости
новости
Регистрация
В Липках ямы на дорогах заделали кирпичами и землей

В Липках ямы на дорогах заделали кирпичами и землей

Земля вымывается первым дождем, а кирпичи выпирают из бывших ям, образуя бугры.

В городе Липки Киреевского района Тульской области одну из дорог решили «отремонтировать» кирпичами и землей.

По словам одного из жителей, на улице Гоголя местная администрация решила провести ремонт дороги. На улицу привезли загруженный КамАЗ, однако, когда работы были завершены, выяснилось, что «ремонт» проводился с помощью кирпичей и земли.

— Земля вымывается первым дождем, а кирпичи выпирают из бывших ям, образуя бугры. Они ничем не зафиксированы, то есть просто лежат и от наезда колес меняют свое положение, — рассказал один из жителей города.

Подобная конструкция больше напоминает попытки липковчан самостоятельно решить проблему, однако, по словам очевидца, работу по укладке кирпичей контролировал «человек из администрации», который прибыл на место вместе с рабочими.

Результат подобного ремонта можно увидеть на фото.

Кстати, в Туле для ремонта дорог предпочитают двери. Видимо, они практичнее. 

Автор: Антон Чембуров, сегодня, в 15:22 +1
Другие статьи по темам
Место
ЛипкиКиреевский районТульская область
Прочее
ремонт дорогиадминистрация

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Рэпер Батишта записал видеообращение к тулякам
Рэпер Батишта записал видеообращение к тулякам
В программу тульской «Большой тренировки» вошла академическая гребля
В программу тульской «Большой тренировки» вошла академическая гребля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.