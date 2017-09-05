В День города в Туле пройдет библиофест «Читай, Тула!»

На протяжении всего мероприятия будут работать интерактивные площадки.

На библиотечном бульваре будет возможность познакомиться с выставками: «Новинки краеведческой литературы», «Постигая мудрость Льва Толстого», «Пушкин навсегда!», «Радетель тульского просвещения», «Морская слава России».

Также гости смогут принять участие в настольной игре «Что мы знаем о Толстом», блиц-игре «Путаница», разгадать кроссворд «В мире Толстого» и заполнить шорт-лист «Самые популярные произведения Толстого». Также в рамках мероприятия состоятся поэтическое караоке, мастер-классы по вязанию морских узлов, изготовлению книжных закладок, интерактивные игры, перетягивание каната и многое другое.

На литературно-музыкальной площадке пройдут презентации сборника «Тульский кремль» Натальи Кириленко и «Тульского краеведческого альманаха». Свое творчество представят участники литературно-музыкального объединения «Вега», а в поэтическом слэме «Посвящаю, мой город, тебе!» смогут принять участие все желающие.

На творческой площадке пройдут увлекательные настольные игры от клуба «Дракон в кубе», квест «Лес друидов. Магическое путешествие», мастер — класс по декорированию и декупажу. Для самых маленьких пройдут кукольные спектакли по произведениям Толстого «Котенок» и «Два товарища».

На экологической площадке вы сможете принять участие в мастер-классах «Экосумочка», «Осенние мотивы», «Изготовление ромашек», «Экооригами». Вас ждут экологическая игра, кроссворд «Экология», конкурсы и викторины, библиотечная выставка «Бесценный дар природы» и «ЭКОстиль в жизни человека».

Библиофест «Читай, Тула!» состоится 9 сентября с 15.00 до 18.00 на площади у памятника Л. Н. Толстому . Подробную информацию о проведении мероприятия Вы можете найти на нашем сайте www.tbclib.ru

Мероприятие проводит муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система».