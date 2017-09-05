Туляк стал победителем Кубка президента Международной федерации самбо

На фото Антон Суровцев слева.

Соревнования проходили с 1 по 5 сентября в Южной Корее.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 12 стран.

В весовой категории до 90 кг победу одержал воспитанник МБУ СШ «Металлург» Антон Суровцев над спортсменом из Южной Кореи Сенжень Кимом.

Всего на Кубке президента FIAS российские самбисты завоевали 15 медалей, из которых 4 золотые. Подготовил спортсмена тренер МБУ СШ «Металлург» С.Ю. Власов.