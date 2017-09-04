Ведущая федерального канала прошла стажировку в тульской полиции

В августе в различных подразделениях тульской полиции под руководством опытного наставника стажировалась девушка — ведущая центрального телевидения. Передачу о ее успехах, ошибках и этапах взросления можно будет посмотреть на канале «Поехали!».

Через все выбранные полицейские специальности ее вели опытные кураторы — действующие сотрудники тульской полиции, обучали шаг за шагом, давали задания, комментировали уровень их выполнения, оценивали и спрашивали по всей строгости регламента.

Телеведущая вместе с инспекторами ГИБДД участвовала в рейде по соблюдению правил дорожного движения, проводила профилактическую беседу с нарушителями, следила, как родители пристегивают ремнями безопасности детей в автомобиле, самым ответственным вручала подарки.

В Центре кинологической службы она выгуливала и кормила собак, готовила им обед, убирала будки и вольеры, обучалась элементам дрессировки и, облачившись в защитный костюм, отражала нападение разъяренной овчарки.

Кстати, при всей своей хрупкости и показной инфантильности девушка смогла устоять на ногах и укротить сурового хищника. Правда, девушка не подозревала, что разъяренный пес — на самом деле добрейший и безопаснейший Рейн, часто выступающий с показательными программами перед детьми, он тоже хороший актер и по приказу хозяина просто добросовестно играл свою роль перед камерой.

Вместе с бойцами спецподразделения по противодействию наркотическим преступлениям «Гром» ученица штудировала высотную подготовку.

Участвовала в доставлении задержанного в территориальный отдел полиции. Выполняла функции диспетчера «02», отвечала на вопросы граждан, ощутила, насколько ответственная и напряженная работа за пультом дежурного смены. В экспертно-криминалистическом центре научилась проводить дактилоскопическую экспертизу.

Но еще более серьезные испытания ждали стажерку в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области. Здесь нужно было, ничего не скрывая, рассказать всю правду о себе.

Безапелляционный «Полиграф», исследования на котором проходят все без исключения вновь поступающие на службу в полицию, делал все тайное явным. А психологические тесты помогли понять, какое подразделение больше подходит претендентке.

На следующий день в Белоусовском парке города Тулы вместе с постовыми стажерка охраняла покой отдыхающих, выявляла нарушения и патрулировала территорию.

На специальном полигоне девушке дали возможность подержать в руках настоящий автомат и пройти курс обучения стрельбы из оружия. Здесь же она в противогазе бесстрашно вошла в помещение, наполненное дымом.

На службе как на службе! Чтобы усилить эффект погружения в среду, героиню и ведущую на некоторое время оставляли один на один с непростыми ситуациями.

Конечно, полицейский-наставник был рядом, начеку, готовый при необходимости оказать помощь. Но девушка не знала об этом и в большинстве случаев должна была самостоятельно принимать решения. Порой ей приходилось преодолевать не только неуверенность в себе, но и настоящий страх, усталость и слезы.

Опробовав на себе роль полицейского, в прямом смысле, примерив форму, стажерка сделала вывод, что без образования, спортивной подготовки и волевых черт характера невозможно стать стражем правопорядка и защищать людей.

В качестве основного наставника выступал преподаватель Центра профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области Олег Колодкин.

Он считает, что такие интересные передачи, где профессия полицейского показана изнутри, просто необходимы. И их должно быть намного больше. Особенно ценен правдивый, динамичный и нескучный рассказ от первого лица о службе в органах внутренних дел.

«Мы нуждаемся в молодых, образованных, энергичных, воспитанных, сильных кандидатах», — сказал он.

Участники съемочной группы признались, что не подозревали о таком разнообразии полицейских профессий, столь мощной технической оснащенности подразделений и высочайшем уровне подготовки специалистов. Для многих это было настоящим открытием, и теперь с экрана телевизора они постараются максимально правдиво рассказать о том, что им пришлось увидеть и испытать. Вместо двух запланированных дней работа над программой затянулась на неделю, так много интересного еще хотелось снять.

Показ программы запланирован на середину сентября.