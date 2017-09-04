Жительница Ясногорска украла у подруги 15 тысяч рублей

Женщины вместе выпивали, а когда одна уснула, другая стащила у неё деньги.

Полицией в Ясногорске установлена подозреваемая в краже денег. По предварительным данным, злоумышленница обокрала свою знакомую, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Женщины выпивали вместе, а когда одна уснула, другая стащила у неё 15 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой кражи, 30-летняя женщина обратилась в полицию.

Сотрудники отдела МВД России по Ясногорскому району установили местонахождение подозреваемой. 32-летняя безработная призналась в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».