Жительница Ясногорска украла у подруги 15 тысяч рублей
Женщины вместе выпивали, а когда одна уснула, другая стащила у неё деньги.
Полицией в Ясногорске установлена подозреваемая в краже денег. По предварительным данным, злоумышленница обокрала свою знакомую, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Женщины выпивали вместе, а когда одна уснула, другая стащила у неё 15 тысяч рублей.
Поняв, что стала жертвой кражи, 30-летняя женщина обратилась в полицию.
Сотрудники отдела МВД России по Ясногорскому району установили местонахождение подозреваемой. 32-летняя безработная призналась в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».
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