новости
новости
Регистрация
Жительница Ясногорска украла у подруги 15 тысяч рублей

Жительница Ясногорска украла у подруги 15 тысяч рублей

Женщины вместе выпивали, а когда одна уснула, другая стащила у неё деньги.

Полицией в Ясногорске установлена подозреваемая в краже денег. По предварительным данным, злоумышленница обокрала свою знакомую, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Женщины выпивали вместе, а когда одна уснула, другая стащила у неё 15 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой кражи, 30-летняя женщина обратилась в полицию.

Сотрудники отдела МВД России по Ясногорскому району установили местонахождение подозреваемой. 32-летняя безработная призналась в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража». 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:19 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЯсногорск
Прочее
кража денегподруга

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ведущая федерального канала прошла стажировку в тульской полиции
Ведущая федерального канала прошла стажировку в тульской полиции
Микрорайон 5-я Пятилетка в Узловой приведут в порядок
Микрорайон 5-я Пятилетка в Узловой приведут в порядок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.