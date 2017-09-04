В «Маленькой стране» отметили День знаний

2 сентября на спортивной площадке около Центра для особых детей и подростков состоялся праздник «Здравствуй, школа!».

Мероприятие было организовано общественной организацией «Маленькая страна – Мы есть!».

Героям сказки «Буратино» удалось создать такую спокойную и комфортную атмосферу, что всем детям и гостям было не только весело, но и уютно. Веселые инсценировки сменялись интересными и доступными конкурсами на школьную тематику. Проявить себя смогли все без исключения особые дети. Завершился праздник традиционной дискотекой, запуском в небо голубых шариков и вручением подарков.

Организаторы благодарят за поддержку компании «Инмарко», «Микрос» и приход храма Кирилла и Мефодия, а также волонтерский центр «Достижение».