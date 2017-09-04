новости
новости
Регистрация
В «Маленькой стране» отметили День знаний

В «Маленькой стране» отметили День знаний

2 сентября на спортивной площадке около Центра для особых детей и подростков состоялся праздник «Здравствуй, школа!».

Мероприятие было организовано общественной организацией «Маленькая страна – Мы есть!».

Героям сказки «Буратино» удалось создать такую спокойную и комфортную атмосферу, что всем детям и гостям было не только весело, но и уютно. Веселые инсценировки сменялись интересными и доступными конкурсами на школьную тематику. Проявить себя смогли все без исключения особые дети. Завершился праздник традиционной дискотекой, запуском в небо голубых шариков и вручением подарков.

Организаторы благодарят за поддержку компании «Инмарко», «Микрос» и приход храма Кирилла и Мефодия, а также волонтерский центр «Достижение».

сегодня, в 11:34 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Маленькая страна - мы есть

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске прошел волейбольный турнир памяти подполковника ФСБ
В Новомосковске прошел волейбольный турнир памяти подполковника ФСБ
Ведущая федерального канала прошла стажировку в тульской полиции
Ведущая федерального канала прошла стажировку в тульской полиции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.