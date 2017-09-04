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Образовательный проект «Пивной сомелье» прошел в Туле на Кубке Губернатора по конкуру

Образовательный проект «Пивной сомелье» прошел в Туле на Кубке Губернатора по конкуру

Проект «Пивной сомелье» от компании «Балтика» стал вершиной гастрономических мероприятий соревнований.

2 сентября образовательный проект «Пивной сомелье», организованный пивоваренной компанией «Балтика», открыл для гостей светского мероприятия секреты дегустации и всю палитру вкусов различных сортов янтарного напитка.
 
Соревнования по конкуру на приз губернатора традиционно проходили в Щекинском районе Тульской области. В квалификационных соревнованиях к Чемпионату России, приняли участие лучшие жокеи Центрального федерального округа.  Перед стартом соревнования председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов пожелал удачи спортсменам. Он отметил, что это благородный вид спорта, который входит в олимпийскую программу и интерес к нему растет.
 
Кроме самих соревнований, в перерыве между заездами, гости мероприятия смогли посмотреть презентацию нового автомобиля от известного немецкого автоконцерна, оценить показ дизайнерской одежды итальянского дома моды, и присмотреть новые украшения от ювелирных кутюрье России. 
 
Гастрономические же вкусы зрителей были удовлетворены дегустацией элитарного кофе и мастер-классом по грилю, которые провели знаменитые Сеня и Федя (актеры Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин) из сериала «Кухня». 
Вершиной гастрономических мероприятий стал образовательный проект «Пивной сомелье» от компании «Балтика».
Зрители прослушали интерактивную лекцию эксперта пивоварения Елены Печурицы «Палитра вкусов: классификация стилей пива».  
 
 
Елена Печурица, эксперт пивоварения (на фото): «Я рассказала слушателям основные отличия разных стилей пива. Теперь они смогут их различать по виду, вкусу, запаху и будут знать в каких бокалах лучше всего подать. В финале нашей лекции участники проекта отвечали на вопросы, закрепляя полученные знания».
 
 
Лекция шла в течение часа, и гости «Пивного сомелье» с интересом слушая лекцию, дегустировали пиво.
 
 
Иван Соломатин, гость проекта: «Особенно удивила информация о сочетании сортов пива снекоторыми продуктами. Раньше бы я и не подумал, что, «Балтика 6 «Портер» прекрасно дополняет вкус шоколада. Теперь буду с удовольствием их сочетать».
 
 
В ходе лекции гостям были предложены четыре  сорта: классический светлый лагер -  Tuborg, уникальный безалкогольный сорт «Балтика 0», знаменитый темный «Балтика 6 «Портер», и легкий, с ароматными нотками фруктов пшеничный Kronenbourg 1664 Blanc.
 
Подробную информацию о проекте «Пивной сомелье» можно найти в группах ВКонтакте и Фейсбук. #пивнойсомелье #bieresommelier
 
***
 
ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть CarlsbergGroup, — один из крупнейших производителей товаров народного потребления России, с 1996 года — №1 на российском рынке пива. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью CarlsbergGroup и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Украина и Узбекистан. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция «Балтики» представлена в более чем 75 странах мира, на долю компании приходится около 50% всех экспортных поставок российского пива.
 
Образовательный проект «Пивной сомелье» проводится пивоваренной компанией «Балтика» для совершеннолетних слушателей с 2011 года. Занятия проходят в необычном формате edutainment (обучение + развлечение). Слушатели получают знания об истории и культуре пивоварения, о правилах подачи и сочетания пива с разнообразными блюдами, совмещая теоретические занятия с практическим обучением основам дегустации. Это позволяет расширить культурный кругозор участников образовательной программы и по-новому взглянуть на пиво, как на благородный напиток с многовековой историей и традициями, а также особой культурой потребления.
Подробнее о проекте «Пивной сомелье» можно узнать в ВКонтакте и Фейсбук.
 
«Кубок Губернатора» Тульской области по конкуру это традиционные квалификационные соревнования к Чемпионату России, группа «Б». проходящие в Щекинском районе Тульской области.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:50 +1
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