Туляки не могут проехать к дому из-за новой дорожной разметки

Фото Андрея Дмитриева.

В редакцию Myslo обратился туляк Андрей Дмитриев. Он пожаловался, что на проезжей части улицы Гастелло возле дома № 49 нарисовали сплошную линию и теперь автомобилистам нельзя повернуть к дому, не нарушив правила.