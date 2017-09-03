Фото Андрея Дмитриева.
Туляки не могут проехать к дому из-за новой дорожной разметки
На проезжей части ул.Гастелло возле д.49 нарисовали сплошную линию. Теперь автомобилистам приходится нарушать ПДД.
В редакцию Myslo обратился туляк Андрей Дмитриев. Он пожаловался, что на проезжей части улицы Гастелло возле дома № 49 нарисовали сплошную линию и теперь автомобилистам нельзя повернуть к дому, не нарушив правила.
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- Если едешь с улицы Металлургов, приходится разворачиваться на светофоре на улице Кутузова, где сейчас бешеный трафик! Как не нарушить правила, не потерять время на разворот и сохранить нервы?.. — возмущается туляк.
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