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Корреспонденцию «Почты России» будут перевозить в новых вагонах

Корреспонденцию «Почты России» будут перевозить в новых вагонах

Каждый из них может перевозить 24 тонны груза и эксплуатироваться на скоростных поездах всех типов.

Транспортный парк «Почты России» в ближайшее время пополнится новыми багажно-почтовыми вагонами, изготовленными в Твери. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора. Согласно трёхстороннему договору, Тверской вагоностроительный завод изготовит 45 вагонов и до конца ноября текущего года поставит их компании «ВТБ Лизинг» для дальнейшей передачи на условиях финансовой аренды «Почте России».

Новые вагоны, производство которых было освоено в 2014 году, отличаются от уже работающих аналогов более высокой – 24 тонны против 22. При этом кузова новых вагонов удлинены почти на метр.

Сейчас больше половины отправлений «Почта России» доставляет адресатам железнодорожным транспортом. Почтовые вагоны будут перевозить посылки и письма не только по территории России, но и на международных маршрутах – например, в Китае. Это возможно благодаря конструкции новых вагонов, которая позволяет эксплуатировать их с двумя видами тележек.

При этом скорость багажно-почтовых вагонов составляет 160 км/ч, они могут использоваться в составе любых скорых пассажирских поездов. В распоряжении «Почты России» уже находятся 60 вагонов новой конструкции производства Тверского вагоностроительного завода.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:48 +1
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