новости
новости
Регистрация
C 4 сентября в Туле на Орловском шоссе на месяц ограничили движение транспорта

C 4 сентября в Туле на Орловском шоссе на месяц ограничили движение транспорта

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

С 4 сентября по 4 октября 2017 года «Косогорский металлургический завод» будет ремонтировать железнодорожный двухпутный металлический балочный путепровод через Орловское шоссе.

В связи с этим будет ограничено движение всех видов транспорта по Орловскому шоссе на участке от моста через реку Воронка до дома 1 по Орловскому шоссе.

На месяц изменится схема движения маршрута № 34 (пос.Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»):

  •  ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова — Веневское шоссе.
сегодня, в 10:19 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
перекрытие движенияОрловские шоссеремонт путей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Микрорайон 5-я Пятилетка в Узловой приведут в порядок
Микрорайон 5-я Пятилетка в Узловой приведут в порядок
В Щекино ранее судимый мужчина взломал «Перекресток»
В Щекино ранее судимый мужчина взломал «Перекресток»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.