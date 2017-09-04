C 4 сентября в Туле на Орловском шоссе на месяц ограничили движение транспорта

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

С 4 сентября по 4 октября 2017 года «Косогорский металлургический завод» будет ремонтировать железнодорожный двухпутный металлический балочный путепровод через Орловское шоссе.

В связи с этим будет ограничено движение всех видов транспорта по Орловскому шоссе на участке от моста через реку Воронка до дома 1 по Орловскому шоссе.

На месяц изменится схема движения маршрута № 34 (пос.Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»):