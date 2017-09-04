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В Щекино ранее судимый мужчина взломал «Перекресток»

В Щекино ранее судимый мужчина взломал «Перекресток»

Сотрудники Росгвардии задержали вора.

На пульт вневедомственной охраны Росгвардии по Щекинскому району поступило сообщение о проникновении неизвестного лица в продуктовый магазин «Перекрёсток».

На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания Росгвардии.

На месте было обнаружено разбитое стекло и следы вскрытия. Для блокировки тыльной части магазина был вызван экипаж ГИБДД.

Сотрудники Росгвадии задержали 23-летнего жителя Щекино, который пытался совершить кражу мобильного телефона и похитить сейф, в котором находилось 33 000 рублей.

Злоумышленник ранее судим за присвоение и растрату. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.

сегодня, в 10:11 +2
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