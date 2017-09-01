Микрорайон 5-я Пятилетка в Узловой приведут в порядок

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Алексей Дюмин пообещал жителям микрорайона, что в скором времени у них благоустроят сквер и обновят спортивную школу.

Алексей Дюмин встретился с жителями микрорайона 5-я Пятилетка в Узловой. Микрорайон находится в удалении от города, и жители жалуются, что цивилизация до них почти не доходит.

В апреле 2017 года Нина Касенкова обратилась к губернатору Тульской области с просьбой обратить внимание на их микрорайон. Претензий у жителей накопилось много: женщина пожаловалась на отсутствие остановочных павильонов, спортивных залов и детских площадок и высокую стоимость проезда в общественном транспорте (25 рублей). Сейчас эти вопросы решаются и губернатор приехал лично посмотреть, что происходит в микрорайоне.

Сейчас стоимость проезда в транспорте уже снизили, на спонсорские средства в 5-й Пятилетке установили спортивную площадку. А вот спортивные и тренажерные залы в Детской юношеской спортивной школе требуют ремонта.

Губернатор Тульской области отметил, что необходимо не только привести в порядок залы, но заменить старые тренажеры на более современные.

Глава Узловского района Николай Терехов заверил, что в местном бюджете найдутся средства на ремонт спортивной школы в следующем году.

Жители также пожаловались, что местный сквер стал совсем запущенным.

– В сквере нет дорожек, ходить невозможно, а вечером он не освещается. У нас в микрорайоне живет много людей, а нормальных детских площадок нет и отдохнуть негде, – возмущаются местные жители.

Губернатор заверил жителей 5-й Пятилетки, что вопрос с местным сквером можно решить.

– В каждом муниципальном образовании должна быть своя точка притяжения – благоустроенная территория, где жители смогут с комфортом проводить свободное время, отдыхать. Заметно, что этот сквер дорог жителям, даже 1 сентября во время праздника здесь отдыхает много людей. Значит, мы будем благоустраивать это место. Сейчас формируется программа «Комфортная городская среда» на будущий год, идет сбор предложений от муниципальных образований. Вы вместе со всеми жителями микрорайона должны определить, какие работы необходимо выполнить, какую территорию благоустроить в первую очередь, – сказал Алексей Дюмин. – Но не забывайте про программу «Народный бюджет». Власть поможет в благоустройстве, но и вы сами должны прилагать усилия, чтобы город становился лучше.

Глава региона пообещал, что найдет внебюджетные средства для установки детской площадки и ремонта дорожек в сквере, а администрация будет готовить проект по освещению и установке спортивных объектов.

В ходе встречи жители жаловались на проблемы с отоплением.

- Всю зиму в квартире работает обогреватель, потому что без него температура снижается до 16 градусов. А за что мы тогда платим? - возмущались жители.

Николай Терехов пояснил, что с отопительной системой в микрорайоне ситуация непростая. Имущество коммунальной инфраструктуры долгое время находилось в конкурсной массе, из-за чего сети не ремонтировались и ветшали. Сейчас вопрос с этим решается. 78% имущества снова стало муниципальным. Ремонтные работы в системе отопления планируется провести уже в 2018 году. На данный момент все работы по подготовке к отопительному сезону в 5-й Пятилетке проведены.

Кроме того, в ходе встречи губернатор поручил в этом году провести ремонт дороги на ул. Энтузиастов, а в 2018 году отремонтировать асфальтовое покрытие на ул. Центральной.

Однако у жителей накопилось еще много жалоб. В связи с этим было принято решение организовать в микрорайоне встречу жителей с руководителями министерств 6 сентября.