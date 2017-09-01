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В Туле в пятый раз отметят День оружейника
Фото: портал правительства Тульской области

В Туле в пятый раз отметят День оружейника

Основные торжества пройдут в областной столице 19 сентября.

Сегодня, 1 сентября, в здании регионального правительства прошло заседание оргкомитета по подготовке Дня оружейника.

Основные праздничные мероприятия пройдут в оружейной столице 19 сентября. На аллее славы в Тульском музее оружия откроют бюст выдающегося конструктора Геннадия Денежкина.

Также в этот день народный артист РСФСР Михаил Ножкин встретится с ветеранами оружейных предприятий Тульской области.

В филармонии работникам оборонно-промышленного комплекса будут вручены государственные и региональные награды. Также состоится награждение лауреатов премии С.И. Мосина и областной премии в сфере науки и техники.

В течение всего праздничного дня сотрудники тульских оборонных предприятий смогут бесплатно посетить музей оружия и пешеходную экскурсию «Тула оружейная».

День оружейника в этом году в Туле отметят пятый раз. Это дань уважения многовековым традициям оружейного дела, зародившимся в Туле. Сегодня в оборонно-промышленной сфере в нашем городе трудится порядка 30 тысяч специалистов.

Председатель регионального правительства Юрий Андрианов подчеркнул, что все праздничные мероприятия, посвященные Дню оружейника, должны пройти на самом высоком уровне.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:17 +2
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